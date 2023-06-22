Врач Хухрев посоветовал пожилым соблюдать приём лекарств при гипертонии

Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал пожилым людям не отказываться от поддерживающей терапии при гипертонической болезни, чтобы снизить риск скачков артериального давления.

Отказ от назначенной врачом терапии при гипертонии может привести к неприятным последствиям, предупредил врач в беседе с «Москвой 24».

«Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать. Если же базовая терапия подобрана правильно и человек пьёт лекарства каждый день, то оно будет нормальным», — заключил Хухрев.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.