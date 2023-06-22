Губернатор Нижегородской области Никитин рассказал о развитии молодёжной политики в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о развитии молодёжной политики в регионе. Отмечается, что, согласно данным Нижегородстата, в Нижегородской области насчитывается 805 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В этом году Нижний Новгород стал молодёжной столицей России, обойдя шесть других финалистов: Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тулу и Красноярск.

В рамках этого статуса в городе пройдёт множество федеральных мероприятий, например Всероссийский день молодёжи, который отметят 24 июня.

«Вместе с Росмолодёжью удалось проработать много интересных идей, которые приятно удивят гостей праздника. Конечно, в основе этой деятельности — инициативы самой молодёжи. Вместе с нижегородцами пять лет назад мы закладывали основы молодёжной политики в стратегии развития Нижегородской области. И опираясь на тот фундамент, сегодня продолжаем двигаться вперёд», — заявил Никитин.

Ранее сообщалось, что в Москве фестиваль «День молодёжи. Конструктор будущего» пройдёт 24—25 июня.