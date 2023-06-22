Диетолог Афонина рассказала, что натуральный квас полезен для сосудов и сердца

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина рассказала, что квас может быть как полезным, так и вредным в зависимости от его состава, и посоветовала выбирать натуральный продукт с минимальным количеством химических добавок.

Натуральный квас должен быть изготовлен методом брожения, сообщила специалист в беседе с РИАМО.

По её словам, в составе напитка должны быть указаны вода, солод, дрожжи и сахар. Такой натуральный, живой квас должен храниться не более трёх суток.

«Квас улучшает всасывание кальция, тем самым улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу. Входящие в его состав витамины E и A благоприятно влияют на состояние волос и ногтей», — отметила Афонина.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.