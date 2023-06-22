Диетолог Афонина рассказала, что натуральный квас полезен для сосудов и сердца
- РИА Новости
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Натуральный квас должен быть изготовлен методом брожения, сообщила специалист в беседе с РИАМО.
По её словам, в составе напитка должны быть указаны вода, солод, дрожжи и сахар. Такой натуральный, живой квас должен храниться не более трёх суток.
«Квас улучшает всасывание кальция, тем самым улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу. Входящие в его состав витамины E и A благоприятно влияют на состояние волос и ногтей», — отметила Афонина.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.