Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Афонина рассказала, что натуральный квас полезен для сосудов и сердца

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина рассказала, что квас может быть как полезным, так и вредным в зависимости от его состава, и посоветовала выбирать натуральный продукт с минимальным количеством химических добавок.
Диетолог Афонина рассказала, что натуральный квас полезен для сосудов и сердца
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

Натуральный квас должен быть изготовлен методом брожения, сообщила специалист в беседе с РИАМО.

По её словам, в составе напитка должны быть указаны вода, солод, дрожжи и сахар. Такой натуральный, живой квас должен храниться не более трёх суток.

«Квас улучшает всасывание кальция, тем самым улучшает состояние сосудов и укрепляет сердечную мышцу. Входящие в его состав витамины E и A благоприятно влияют на состояние волос и ногтей», — отметила Афонина.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить