Представлена программа Х Международного Сибирского транспортного форума

Х Международный Сибирский транспортный форум пройдёт с 28 по 30 июня в Новосибирске.

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в беседе с Сиб.фм.

«Основная тема форума в этом году — «Вызовы и перспективы транспортной отрасли России 2035. Трансформация и усиление роли Сибири в формировании новой отраслевой и экономической реальности», — поделился министр.

Иностранные делегации из Азербайджана, КНР, Индии и других стран будут присутствовать на конференциях.

Форум будет включать панельные дискуссии по вопросам развития авиаперевозок и внутреннего туризма.

Отмечается, что также можно будет посетить экспозицию «Современный транспорт и инфраструктура», на которой более 40 экспонентов расскажут о своих достижениях и наработках.

Ранее, по сообщению НСН, даты проведения форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге изменены на 27—28 июля.