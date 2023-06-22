Представлена программа Х Международного Сибирского транспортного форума
- РИА Новости
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Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в беседе с Сиб.фм.
«Основная тема форума в этом году — «Вызовы и перспективы транспортной отрасли России 2035. Трансформация и усиление роли Сибири в формировании новой отраслевой и экономической реальности», — поделился министр.
Иностранные делегации из Азербайджана, КНР, Индии и других стран будут присутствовать на конференциях.
Форум будет включать панельные дискуссии по вопросам развития авиаперевозок и внутреннего туризма.
Отмечается, что также можно будет посетить экспозицию «Современный транспорт и инфраструктура», на которой более 40 экспонентов расскажут о своих достижениях и наработках.
Ранее, по сообщению НСН, даты проведения форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге изменены на 27—28 июля.