В новом исследовании треть россиян отметили негативное влияние работы на своё здоровье

СК «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 29% жителей России считают, что работа негативно сказывается на их физическом и ментальном здоровье.

Об этом пишет Life.ru.

На физическое здоровье пожаловался каждый четвёртый участник исследования. Чаще всего такой ответ давали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%).

Также 11% респондентов пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем. Чаще всего это отмечали специалисты сферы образования (33%). Они наряду с сотрудниками сферы IT и промышленности чаще других жаловались на напряжённую работу (56% и по 50% соответственно).

Из тех, кто указал, что работа негативно влияет на них как в физическом, так и в ментальном плане, больше всего сотрудников из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%).

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