В новом исследовании треть россиян отметили негативное влияние работы на своё здоровье
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Об этом пишет Life.ru.
На физическое здоровье пожаловался каждый четвёртый участник исследования. Чаще всего такой ответ давали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%).
Также 11% респондентов пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем. Чаще всего это отмечали специалисты сферы образования (33%). Они наряду с сотрудниками сферы IT и промышленности чаще других жаловались на напряжённую работу (56% и по 50% соответственно).
Из тех, кто указал, что работа негативно влияет на них как в физическом, так и в ментальном плане, больше всего сотрудников из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%).
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