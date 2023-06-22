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В новом исследовании треть россиян отметили негативное влияние работы на своё здоровье

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СК «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 29% жителей России считают, что работа негативно сказывается на их физическом и ментальном здоровье.
В новом исследовании треть россиян отметили негативное влияние работы на своё здоровье
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом пишет Life.ru.      

На физическое здоровье пожаловался каждый четвёртый участник исследования. Чаще всего такой ответ давали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%).

Также 11% респондентов пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем. Чаще всего это отмечали специалисты сферы образования (33%). Они наряду с сотрудниками сферы IT и промышленности чаще других жаловались на напряжённую работу (56% и по 50% соответственно).

Из тех, кто указал, что работа негативно влияет на них как в физическом, так и в ментальном плане, больше всего сотрудников из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%).

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