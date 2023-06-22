Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла», — написал Собянин.

Мэр заявил, что победа досталась советскому народу ценой тяжелейших сражений и неимоверных испытаний, а его беспримерный подвиг навсегда останется для потомков неиссякаемым источником патриотизма и огромной нравственной силы.

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