Терапевт Каландия предупредил об опасности курения в жару
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«Курение в жару может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и увеличению частоты сердечных сокращений, а это в свою очередь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, курение также способствует увеличению вязкости крови и повышению уровня тромбоцитов.
«В жару риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых людей, поскольку высокая температура может приводить к обезвоживанию и увеличению вязкости крови», — пояснил он.
Как добавил Каландия, курение способно усиливать раздражительность и общую слабость в жаркую погоду.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.