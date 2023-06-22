Терапевт Каландия предупредил об опасности курения в жару

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия заявил, что курить в жаркую погоду может быть опасно.

«Курение в жару может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и увеличению частоты сердечных сокращений, а это в свою очередь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, курение также способствует увеличению вязкости крови и повышению уровня тромбоцитов.

«В жару риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых людей, поскольку высокая температура может приводить к обезвоживанию и увеличению вязкости крови», — пояснил он.

Как добавил Каландия, курение способно усиливать раздражительность и общую слабость в жаркую погоду.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.