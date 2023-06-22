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Платформа ОФД: россияне увеличили покупки шаурмы и бургеров в первом квартале 2023 года

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По данным крупнейшего оператора фискальных данных России «Платформа ОФД», россияне увеличили покупки шаурмы и бургеров в первом квартале 2023 года (с января по март) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Платформа ОФД: россияне увеличили покупки шаурмы и бургеров в первом квартале 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Levkina

Об этом сообщил ТАСС. 

Отмечается, что число покупок шаурмы и бургеров в указанный период возросло на 9%.

При этом средний чек при покупке шаурмы увеличился на 6% в годовом выражении, составив 171 рубль. Средний чек при покупке бургеров стал больше на 9% (236 рублей).

Также сообщается, что объём покупок суши и роллов в России возрос на 5% в годовом выражении.

Ранее диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с Inforeactor рассказала, что сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии.

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