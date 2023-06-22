Начался заключительный этап благоустройства территории у МЦД-4 «Толстопальцево»

На территории возле станции «Толстопальцево» начался последний этап благоустройства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Главной задачей... было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта», — пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

На Советской улице, на участке от улицы Центральной до станции МЦД, провели работы по обновлению инфраструктуры.

В рамках проекта заменили покрытие дорог, расширили существующие тротуары и устроили новые, увеличив площадь пешеходной зоны на 4 тыс. кв. м.

В настоящее время устанавливают велопарковки и элементы навигации, а затем приступят к озеленению территории.

Планируется, что все работы будут завершены до конца текущего года.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале благоустройства территории около Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.