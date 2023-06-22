На станции «Беллинсгаузен» запустили вещание RT и ряда других российских каналов
- РИА Новости
Одновременно трансляция канала RT на испанском и английском языках стала доступна для просмотра на соседних чилийских станциях и базах на острове Кинг-Джордж.
Таким образом, российские полярники на станции «Беллинсгаузен» теперь могут смотреть Первый канал, каналы Россия-24, RTR Planeta, «Победа», а также RT eng и RT esp.
Все шесть каналов можно просматривать на персональных компьютерах или ноутбуках, подключившись к сети, или в телевизорах в кают-компаниях зданий станции.
Кроме того, на станции начались работы по развитию сети сотовой связи.