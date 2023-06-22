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На станции «Беллинсгаузен» запустили вещание RT и ряда других российских каналов

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Специалисты Российской антарктической экспедиции «Арктического и антарктического научно-исследовательского института» совместно с ФГПУ «Космическая связь» запустили вещание шести российских телеканалов на станции «Беллинсгаузен».
На станции «Беллинсгаузен» запустили вещание RT и ряда других российских каналов
  • РИА Новости

Одновременно трансляция канала RT на испанском и английском языках стала доступна для просмотра на соседних чилийских станциях и базах на острове Кинг-Джордж.

Таким образом, российские полярники на станции «Беллинсгаузен» теперь могут смотреть Первый канал, каналы Россия-24, RTR Planeta, «Победа», а также RT eng и RT esp.

Все шесть каналов можно просматривать на персональных компьютерах или ноутбуках, подключившись к сети, или в телевизорах в кают-компаниях зданий станции.

Кроме того, на станции начались работы по развитию сети сотовой связи.

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