В Москве тестируют упрощённую процедуру направления на маммографию

Цифровая система здравоохранения столицы помогла упростить получение записи на маммографию.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный канал мэра Москвы.

Пациентки трёх женских консультаций Москвы теперь могут получать направления на маммографию сразу от своих врачей. Это новшество предоставляет женщинам возможность избежать похода в поликлинику и самостоятельно записаться на исследование с помощью порталов mos.ru, emias.info и мобильных приложений.

Пока что упрощённая процедура проходит в режиме тестирования, при положительных результатах все женские консультации перейдут на цифровую систему столичного здравоохранения.

«Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записаться по этому направлению онлайн привычным способом — через мобильное приложение или сайт», — пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных медучреждениях время анализа результатов маммографии сократилось в восемь раз за счёт сервисов искусственного интеллекта (ИИ).