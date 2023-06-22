Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Лейкина рассказала, что женщины чаще мужчин сомневаются в своей компетенции

Короткая ссылка
Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина объяснила, почему мужчины при трудоустройстве просят зарплату на 10—20% выше рынка.
Специалист Лейкина рассказала, что женщины чаще мужчин сомневаются в своей компетенции
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Женщины работают не менее эффективно, чем мужчины, однако пробиться на руководящие должности или достичь успеха в карьере им зачастую мешают социальные и психологические стереотипы, бытующие в обществе, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лейкина отметила, что мужчины по природе более амбициозны. Мужчина-соискатель называет заработную плату на 10—20% выше рынка и в последующем готов торговаться.

«А женщина чувствует себя не так уверенно, она боится, что её не возьмут, поэтому она занижает заработную плату. Ей кажется, что она придёт на работу, покажет себя хорошо, её похвалят и повысят зарплату», — заключила консультант.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области больше всего вакансий предлагают для продавцов-консультантов, кассиров и водителей, об этом сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить