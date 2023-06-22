Специалист Лейкина рассказала, что женщины чаще мужчин сомневаются в своей компетенции

Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина объяснила, почему мужчины при трудоустройстве просят зарплату на 10—20% выше рынка.

Женщины работают не менее эффективно, чем мужчины, однако пробиться на руководящие должности или достичь успеха в карьере им зачастую мешают социальные и психологические стереотипы, бытующие в обществе, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лейкина отметила, что мужчины по природе более амбициозны. Мужчина-соискатель называет заработную плату на 10—20% выше рынка и в последующем готов торговаться.

«А женщина чувствует себя не так уверенно, она боится, что её не возьмут, поэтому она занижает заработную плату. Ей кажется, что она придёт на работу, покажет себя хорошо, её похвалят и повысят зарплату», — заключила консультант.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области больше всего вакансий предлагают для продавцов-консультантов, кассиров и водителей, об этом сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.