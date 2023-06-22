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На ВДНХ состоятся фестивали-пристройства животных из приютов

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На территории Выставки достижений народного хозяйства пройдут фестивали-пристройства животных из приютов.
На ВДНХ состоятся фестивали-пристройства животных из приютов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Встречи пройдут 24 июня, 15 июля и 19 августа в сквере Юннатов около Музея городского хозяйства.

Все желающие могут погулять с животными, поиграть с ними, а также забрать домой. Кроме того, гостям расскажут о работе городских приютов и волонтёрских программ.

Ранее НСН сообщало, что на юге столицы в текущем году будет завершено строительство трёх детских садов.

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