В Москве установят три вида фонарей на территории поймы реки Жужи

В рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге столицы установят три вида новых фонарей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Вид новых фонарей будет зависеть от размещения. Вдоль пешеходных дорожек будут установлены торшеры, которые не смогут воздействовать на животных и птиц.

На детских и спортивных площадках будет организовано улучшенное, яркое освещение. Вдоль парковок и проездов разместят современные фонари высотой 8 м.

Ранее, по сообщению сайта kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выполнит все социальные обязательства и планы развития.