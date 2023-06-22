Модель Lada Niva Legend возглавила рейтинг отечественных авто по наименьшему числу ДТП

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом (проект «Авито»), проанализировали данные о запросах истории автомобилей российских производителей в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели возрастом до пяти лет реже всего попадали в ДТП.

Об этом пишет «Российская газета».

Рейтинг отечественных автомобилей в возрасте до трёх лет возглавила Lada Niva Legend — в отчётах реже всего встречалась информация о дорожно-транспортных происшествиях с её участием.

В категории автомобилей в возрасте четырёх — пяти лет лидером стала Lada Kalina Cross.

Эксперты для анализа использовали статистику автомобилей отечественных брендов, по которым пользователи «Автотеки» запрашивали отчёты в январе — мае 2023 года. Данные для расчёта среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных «Автотеки».

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.