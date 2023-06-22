Модель Lada Niva Legend возглавила рейтинг отечественных авто по наименьшему числу ДТП
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
Рейтинг отечественных автомобилей в возрасте до трёх лет возглавила Lada Niva Legend — в отчётах реже всего встречалась информация о дорожно-транспортных происшествиях с её участием.
В категории автомобилей в возрасте четырёх — пяти лет лидером стала Lada Kalina Cross.
Эксперты для анализа использовали статистику автомобилей отечественных брендов, по которым пользователи «Автотеки» запрашивали отчёты в январе — мае 2023 года. Данные для расчёта среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных «Автотеки».
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.