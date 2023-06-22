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Более 500 тыс. задач выполнили участники столичного проекта «Город заданий»

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о ходе проекта «Город заданий», который начал свою работу с 2022 года.
Более 500 тыс. задач выполнили участники столичного проекта «Город заданий»
  • Gettyimages.ru
  • © BongkarnThanyakij

Об этом сообщил сайт kp.ru.

Активными участниками проекта на данный момент являются более 135 тыс. человек.

«Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтёрские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях», — добавила Наталья Сергунина.

Баллы, которые участники получают за выполнение заданий, можно потратить на благотворительность или обменять на подарки.

С помощью «Города заданий» любой житель Москвы может улучшить свой район, округ и столицу в целом. За развитие ресурса отвечают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

В марте 2023 года сообщалось, что с начала 2022 года участники проекта выполнили более 1,5 млн задач.

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