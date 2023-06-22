Константинов: разрушения моста через Чонгар незначительные

Разрушения моста через Чонгар после ночного обстрела незначительные, восстановить его удастся быстро.

Об этом сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушения, скорее всего, незначительные и восстановить его можно будет быстро», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.