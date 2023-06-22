Константинов: разрушения моста через Чонгар незначительные
- Gettyimages.ru
- © SKatzenberger
Об этом сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушения, скорее всего, незначительные и восстановить его можно будет быстро», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.