Косметолог Энтель: ранние морщины могут появляться из-за стресса и вредных привычек

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» кандидат медицинских наук Татьяна Энтель рассказала, что ранние морщины могут появляться из-за генетической предрасположенности и ряда других факторов.

Появление морщин зависит и от ряда факторов, как внутренних, так и внешних, сообщила косметолог в беседе с «Известиями».

Под внутренними факторами понимается генетическая предрасположенность и состояние здоровья: гормональный дисбаланс, стрессы, недостаток сна и отдыха.

К внешним факторам относятся фотостарение из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, неправильный уход за кожей, слишком активная мимика, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), малоподвижный образ жизни, потребление недостаточного количества жидкости и несбалансированное питание, заключила Энтель.

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