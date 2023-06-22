Косметолог Энтель: ранние морщины могут появляться из-за стресса и вредных привычек
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Появление морщин зависит и от ряда факторов, как внутренних, так и внешних, сообщила косметолог в беседе с «Известиями».
Под внутренними факторами понимается генетическая предрасположенность и состояние здоровья: гормональный дисбаланс, стрессы, недостаток сна и отдыха.
К внешним факторам относятся фотостарение из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, неправильный уход за кожей, слишком активная мимика, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), малоподвижный образ жизни, потребление недостаточного количества жидкости и несбалансированное питание, заключила Энтель.
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