РИА Новости: Минцифры прорабатывает отказ от блокировки части пиратских кинотеатров

Минцифры прорабатывает отказ от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.