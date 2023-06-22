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РИА Новости: Минцифры прорабатывает отказ от блокировки части пиратских кинотеатров

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Минцифры прорабатывает отказ от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний.
РИА Новости: Минцифры прорабатывает отказ от блокировки части пиратских кинотеатров
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — сообщил собеседник агентства.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.

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