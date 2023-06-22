Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Тульской области обратился к местным жителям в День памяти и скорби

Короткая ссылка
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал обращение к местным жителям и ветеранам Великой Отечественной войны в День память и скорби, 22 июня.
Губернатор Тульской области обратился к местным жителям в День памяти и скорби
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В своей речи Дюмин упомянул героизм фронтовиков, тружеников тыла и партизан в борьбе с нацизмом.

«Их бесcмертный подвиг – пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества, cражается за нашу страну. Низкий поклон победителям. Вечная слава павшим», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что среди освободителей и защитников Родины было немало уроженцев Тульской области.

Ранее НСН сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить