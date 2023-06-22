Губернатор Тульской области обратился к местным жителям в День памяти и скорби

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал обращение к местным жителям и ветеранам Великой Отечественной войны в День память и скорби, 22 июня.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В своей речи Дюмин упомянул героизм фронтовиков, тружеников тыла и партизан в борьбе с нацизмом.

«Их бесcмертный подвиг – пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества, cражается за нашу страну. Низкий поклон победителям. Вечная слава павшим», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что среди освободителей и защитников Родины было немало уроженцев Тульской области.

Ранее НСН сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.