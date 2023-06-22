Губернатор Тульской области обратился к местным жителям в День памяти и скорби
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В своей речи Дюмин упомянул героизм фронтовиков, тружеников тыла и партизан в борьбе с нацизмом.
«Их бесcмертный подвиг – пример для всех, кто сегодня стоит на защите Отечества, cражается за нашу страну. Низкий поклон победителям. Вечная слава павшим», — отметил глава региона.
Он также напомнил, что среди освободителей и защитников Родины было немало уроженцев Тульской области.
Ранее НСН сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.