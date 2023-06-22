В России спрос на услуги по установке и ремонту водонагревателей вырос на 83% в мае

Эксперты «Авито Услуги» провели исследование и установили, что в России в мае на 83% вырос спрос на услуги по установке и ремонту водонагревателей по сравнению с маем прошлого года.

Об этом сообщает «Российская газета».

Также спрос на специалистов по установке и ремонту бойлеров (накопительных водонагревателей) увеличился почти в три раза.

В городах-миллионниках зафиксирован рекордный рост спроса на таких специалистов. В Москве спрос на услуги мастеров по установке бойлеров увеличился в пять раз, водонагревателей — в 3,5 раза. В Санкт-Петербурге спрос также увеличился в 3,5 раза.

Количество предложений от специалистов выросло на 17% в мае по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с ФАН рассказала, что среди садоводов и огородников в мае вырос спрос на принадлежности для высадки рассады.