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В России спрос на услуги по установке и ремонту водонагревателей вырос на 83% в мае

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Эксперты «Авито Услуги» провели исследование и установили, что в России в мае на 83% вырос спрос на услуги по установке и ремонту водонагревателей по сравнению с маем прошлого года.
В России спрос на услуги по установке и ремонту водонагревателей вырос на 83% в мае
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

Об этом сообщает «Российская газета».

Также спрос на специалистов по установке и ремонту бойлеров (накопительных водонагревателей) увеличился почти в три раза.

В городах-миллионниках зафиксирован рекордный рост спроса на таких специалистов. В Москве спрос на услуги мастеров по установке бойлеров увеличился в пять раз, водонагревателей — в 3,5 раза. В Санкт-Петербурге спрос также увеличился в 3,5 раза.

Количество предложений от специалистов выросло на 17% в мае по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина в беседе с ФАН рассказала, что среди садоводов и огородников в мае вырос спрос на принадлежности для высадки рассады.

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