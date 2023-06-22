Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить возраст детей, находящихся в больнице с родителем

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил повысить возраст детей, которые могут находиться в больнице с родителем, до пяти лет.

В настоящее время законный представитель ребёнка может находиться вместе с ним в медучреждении до четырёх лет, при этом в больнице ему должны предоставить спальное место и питание.

«Конечно, это несправедливая ситуация, такие правила непонятны большинству родителей. Ребёнок в четыре года ещё совсем несамостоятельный, нуждается в маме и папе даже в элементарных бытовых вещах», — сказал депутат в беседе с URA.RU.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.