Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить возраст детей, находящихся в больнице с родителем
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В настоящее время законный представитель ребёнка может находиться вместе с ним в медучреждении до четырёх лет, при этом в больнице ему должны предоставить спальное место и питание.
«Конечно, это несправедливая ситуация, такие правила непонятны большинству родителей. Ребёнок в четыре года ещё совсем несамостоятельный, нуждается в маме и папе даже в элементарных бытовых вещах», — сказал депутат в беседе с URA.RU.
Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.