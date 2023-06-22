Повар Еселев поделился советами, какую рыбу стоит покупать летом

Бренд-шеф сети ресторанов «Каспийка» Кирилл Еселев рассказал, какую рыбу можно употреблять летом без вреда для здоровья.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению Еселева, летом не стоит покупать навагу, муксуна и омула.

«Это рыбы, которые преимущественно вылавливаются осенью или зимой. Соответственно в летний период это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлаждённой рыбы, то это точно не эти виды», — пояснил эксперт.

Отличной заменой станет треска и камбала.

«Также популярны форель, скумбрия, зубатка и тунец», — поделился шеф повар.

Выбирая между речными видами рыбы, стоит обратить внимание на окуня, плотву, щуку и судака, потому что их вылавливают летом.

«В ресторанах такая рыба будет особенно вкусной», — заключил Еселев.

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