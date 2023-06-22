В Свердловской области на создание комфортной городской среды выделят 800 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщают tagilcity.ru со ссылкой на законопроект о корректировках областного бюджета.
В этом году Каменску-Уральскому планируется выделить 106 миллионов, Асбесту, Ревде и Березовскому — по 95 миллионов рублей, Заречному — 85 миллионов, Туринску и Кировграду — по 70 миллионов, а Сысерти — 90 миллионов, уточняет «Новый день».
В начале июня сообщалось, что в Крыму в 2024 году планируют благоустроить семь территорий, которые стали победителями в национальном проекте «Жильё и городская среда».