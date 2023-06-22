В Свердловской области на создание комфортной городской среды выделят 800 млн рублей

Для десяти городов Свердловской области выделят 800 миллионов рублей на создание комфортной среды.

Об этом сообщают tagilcity.ru со ссылкой на законопроект о корректировках областного бюджета.

В этом году Каменску-Уральскому планируется выделить 106 миллионов, Асбесту, Ревде и Березовскому — по 95 миллионов рублей, Заречному — 85 миллионов, Туринску и Кировграду — по 70 миллионов, а Сысерти — 90 миллионов, уточняет «Новый день».

В начале июня сообщалось, что в Крыму в 2024 году планируют благоустроить семь территорий, которые стали победителями в национальном проекте «Жильё и городская среда».