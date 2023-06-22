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Адвокат Шагин: УК несёт ответственность за поломку электроники из-за скачков напряжения

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Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин рассказал, что зачастую управляющая компания, по вине которой в жилом доме происходит скачок электричества, в результате которого у жильцов выходят из строя дорогие электроприборы, уходит от ответственности.
Адвокат Шагин: УК несёт ответственность за поломку электроники из-за скачков напряжения
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на обширную судебную практику, некоторые УК отказываются от добровольного возмещения ущерба, возникшего из-за скачка напряжения, хотя коммунальщики являются эксплуатантами всех сетей многоквартирного дома, а значит, несут за них полную ответственность», — пояснил специалист для Life.ru.

По его словам, чтобы избежать ответственности, коммунальщики не составляют акт о скачке напряжения, чтобы в суде сложнее было доказать связь между ним и порчей электроники.

Поэтому для пострадавших составление документа об аварии является залогом получения адекватной компенсации, уверен адвокат.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

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