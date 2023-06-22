Адвокат Шагин: УК несёт ответственность за поломку электроники из-за скачков напряжения
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«Несмотря на обширную судебную практику, некоторые УК отказываются от добровольного возмещения ущерба, возникшего из-за скачка напряжения, хотя коммунальщики являются эксплуатантами всех сетей многоквартирного дома, а значит, несут за них полную ответственность», — пояснил специалист для Life.ru.
По его словам, чтобы избежать ответственности, коммунальщики не составляют акт о скачке напряжения, чтобы в суде сложнее было доказать связь между ним и порчей электроники.
Поэтому для пострадавших составление документа об аварии является залогом получения адекватной компенсации, уверен адвокат.
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