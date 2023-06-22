Нейропсихолог Каниметов рассказал о влиянии нейросетей на когнитивные способности детей

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, что для школьников использовать искусственный интеллект (ИИ) не всегда полезно, так как это отучает их самостоятельно мыслить и анализировать.

Нейросети освобождают мозг от необходимости выполнять рутинные процедуры, но при этом лишают его полезной тренировки, что сказывается на когнитивных способностях учащегося, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий, и это превращается в медвежью услугу», — отметил Каниметов.

Поэтому дети, которые хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения, резюмировал эксперт.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.