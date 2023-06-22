Нейропсихолог Каниметов рассказал о влиянии нейросетей на когнитивные способности детей
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Нейросети освобождают мозг от необходимости выполнять рутинные процедуры, но при этом лишают его полезной тренировки, что сказывается на когнитивных способностях учащегося, сообщил он в интервью Радио Sputnik.
«Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий, и это превращается в медвежью услугу», — отметил Каниметов.
Поэтому дети, которые хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения, резюмировал эксперт.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.