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Нейропсихолог Каниметов рассказал о влиянии нейросетей на когнитивные способности детей

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Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, что для школьников использовать искусственный интеллект (ИИ) не всегда полезно, так как это отучает их самостоятельно мыслить и анализировать.
Нейропсихолог Каниметов рассказал о влиянии нейросетей на когнитивные способности детей
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Нейросети освобождают мозг от необходимости выполнять рутинные процедуры, но при этом лишают его полезной тренировки, что сказывается на когнитивных способностях учащегося, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий, и это превращается в медвежью услугу», — отметил Каниметов.

Поэтому дети, которые хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения, резюмировал эксперт.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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