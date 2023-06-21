Губернатор опроверг информацию о взрывах в море у Севастополя
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«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили», — написал он в Telegram.
Развожаев объяснил громкие звуки учениями Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова по ППДО с использованием реактивных бомбомётов.
Губернатор подчеркнул, что в городе всё спокойно.
Ранее Развожаев заявил, что звонки жителям Севастополя с информацией о заражении воды радиацией являются фейком.