Губернатор опроверг информацию о взрывах в море у Севастополя

Информация о взрывах в море у Севастополя не соответствует действительность, громкие звуки связаны с учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

globallookpress.com

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