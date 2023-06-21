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Губернатор опроверг информацию о взрывах в море у Севастополя

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Информация о взрывах в море у Севастополя не соответствует действительность, громкие звуки связаны с учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор опроверг информацию о взрывах в море у Севастополя
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили», — написал он в Telegram.

Развожаев объяснил громкие звуки учениями Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова по ППДО с использованием реактивных бомбомётов.

Губернатор подчеркнул, что в городе всё спокойно.

Ранее Развожаев заявил, что звонки жителям Севастополя с информацией о заражении воды радиацией являются фейком.

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