Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Джус заявил, что любое лекарство может вызвать анафилактический шок

Короткая ссылка
Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской», заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок, в том числе контрастное вещество для лучевой диагностики.
Врач Джус заявил, что любое лекарство может вызвать анафилактический шок
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, Оксана Пивоварова, доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения, отметила, что аллергические реакции после введения контрастного вещества при МРТ бывают очень редко.

«Тем не менее врач должен проводить детальный опрос пациента: анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни, чтобы выяснить факторы, которые могут быть опасны на предмет развития аллергических реакций», — заявила она.

Ранее стало известно, что в Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков.

Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил, что Каршкову делали МРТ с контрастным веществом, после чего мужчина впал в кому и скончался.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить