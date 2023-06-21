Врач Джус заявил, что любое лекарство может вызвать анафилактический шок
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«Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.
Со своей стороны, Оксана Пивоварова, доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения, отметила, что аллергические реакции после введения контрастного вещества при МРТ бывают очень редко.
«Тем не менее врач должен проводить детальный опрос пациента: анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни, чтобы выяснить факторы, которые могут быть опасны на предмет развития аллергических реакций», — заявила она.
Ранее стало известно, что в Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков.
Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил, что Каршкову делали МРТ с контрастным веществом, после чего мужчина впал в кому и скончался.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.