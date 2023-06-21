Врач Джус заявил, что любое лекарство может вызвать анафилактический шок

Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской», заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок, в том числе контрастное вещество для лучевой диагностики.

«Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, Оксана Пивоварова, доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения, отметила, что аллергические реакции после введения контрастного вещества при МРТ бывают очень редко.

«Тем не менее врач должен проводить детальный опрос пациента: анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни, чтобы выяснить факторы, которые могут быть опасны на предмет развития аллергических реакций», — заявила она.

Ранее стало известно, что в Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков.

Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил, что Каршкову делали МРТ с контрастным веществом, после чего мужчина впал в кому и скончался.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.