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Финансист Шардин назвал долги за ЖКУ одной из скрытых причин отказа в кредите

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Директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите. В частности, считает эксперт, шансы на отказ увеличиваются, если компания, в которой работает заявитель, имеет какие-либо задолженности.
Финансист Шардин назвал долги за ЖКУ одной из скрытых причин отказа в кредите
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей Шардин также отметил, что во время проверки кредитной истории сотрудники банка включают в анализ и долги за оплату ЖКХ.

Вероятность отказа повышается, если заявитель не ответил на звонок из банка, продолжил эксперт.

Ещё одна возможная скрытая причина — если у человека не было кредита и, соответственно, нет кредитной истории.

Кроме того, если заявитель оформляет кредиты и сразу их возвращает, то банки не зарабатывают на процентах, и это также может послужить причиной отказа в новой ссуде.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал закон, в соответствии с которым россиянам предоставляется возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Госдума может принять данный закон уже в июле.

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