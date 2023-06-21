Финансист Шардин назвал долги за ЖКУ одной из скрытых причин отказа в кредите

Директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите. В частности, считает эксперт, шансы на отказ увеличиваются, если компания, в которой работает заявитель, имеет какие-либо задолженности.

В беседе с Общественной службой новостей Шардин также отметил, что во время проверки кредитной истории сотрудники банка включают в анализ и долги за оплату ЖКХ.

Вероятность отказа повышается, если заявитель не ответил на звонок из банка, продолжил эксперт.

Ещё одна возможная скрытая причина — если у человека не было кредита и, соответственно, нет кредитной истории.

Кроме того, если заявитель оформляет кредиты и сразу их возвращает, то банки не зарабатывают на процентах, и это также может послужить причиной отказа в новой ссуде.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал закон, в соответствии с которым россиянам предоставляется возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Госдума может принять данный закон уже в июле.