Тренер Афанасьева отметила важность системного подхода к занятиям йогой

Тренер по йоге сети World Class, участник эфиров проекта «Спортивные выходные» Арина Афанасьева заявила, что в занятиях йогой важен системный подход.

В беседе с РИАМО она выразила мнение, что для получения максимальной пользы стоит заниматься не менее двух раз в неделю.

«Это связано с тем, что во время занятий мы получаем некий опыт, и если очень большой перерыв между занятиями, получается, что у нас этот опыт забывается», — пояснила эксперт.

По её словам, если «скакать» от занятия к занятию, то эффекта не будет.

«Выберите одного тренера, выберите одну систему, которая вам больше отзывается, что вам больше нравится, и придерживайтесь этого плана. У тренера в принципе должен быть некий план занятий, система по развитию вашего тела и внутренней трансформации», — отметила Афанасьева.

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