Врио главы ФТС Давыдов посетил пункт пропуска Верхний Ларс

Врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов посетил пункт пропуска Верхний Ларс в ходе рабочего визита в Северную Осетию.

«Нам сдали дополнительные полосы движения. С 16 июня мы уже наладили свои программные средства и начали работать на въезд по семи полосам грузового движения и на выезд по шести полосам. 19 июня здесь за сутки прошли 1322 грузовые машины в двух направлениях. Это абсолютный рекорд не только для этого пункта пропуска, но и для любого другого», — заявил Давыдов.

По его словам, при этом проехало 2,8 тыс. легковых автомобилей, таможенники пропустили 11 тыс. физлиц.

Как отметил Давыдов, у пункта пропуска есть потенциал для дальнейшего развития после завершения реконструкции.

«Три основных кита современного пункта пропуска — это инфраструктура, цифровизация работы всех ведомств и межведомственное взаимодействие. За счёт цифры мы будем убирать все люфты между таможенниками, пограничниками и другими контролирующими органами», — сказал он.

За последние пять лет пропускная способность Верхнего Ларса выросла на 50% — до 989 транспортных средств, а благодаря использованию дополнительных линий — практически до 1200 грузовых автомобилей в сутки.

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