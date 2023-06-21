Подмосковные больницы получили 70 новых аппаратов УЗИ с начала года

С начала 2023 года в 29 больниц Московской области поставили новые аппараты УЗИ — в общей сложности 66 приборов на общую сумму более 320 млн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ультразвуковая диагностика позволяет выявить у пациента патологии сердечно-сосудистой системы, новообразования и другие проблемы со здоровьем.

До конца года в областные больницы поставят ещё более 180 аппаратов УЗИ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.