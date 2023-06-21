Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В России в 2022 году ограничили доступ к 580 тысячам нарушающих законодательство материалов

Короткая ссылка
Роскомнадзор в прошлом году заблокировал либо удалил 580 тыс. материалов, нарушавших российское законодательство. Об этом заявил начальник управления организационного развития и информационных технологий ведомства Александр Заверячев.
В России в 2022 году ограничили доступ к 580 тысячам нарушающих законодательство материалов
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

«В рамках защиты информационного пространства от информации, нарушающей российское законодательство, в 2022 году удалены или ограничен доступ к 580 тыс. материалов, из которых признаны запрещёнными решениями судов более 120 тыс.», — приводит ТАСС его слова.

Заверячев подчеркнул, что около 125 тыс. материалов содержали ложные сообщения о ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России впервые за неудаление запрещённой информации был составлен протокол на американскую компанию Apple, ей грозит штраф до 4 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить