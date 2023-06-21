В России в 2022 году ограничили доступ к 580 тысячам нарушающих законодательство материалов
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«В рамках защиты информационного пространства от информации, нарушающей российское законодательство, в 2022 году удалены или ограничен доступ к 580 тыс. материалов, из которых признаны запрещёнными решениями судов более 120 тыс.», — приводит ТАСС его слова.
Заверячев подчеркнул, что около 125 тыс. материалов содержали ложные сообщения о ходе специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в России впервые за неудаление запрещённой информации был составлен протокол на американскую компанию Apple, ей грозит штраф до 4 млн рублей.