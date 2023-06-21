В России в 2022 году ограничили доступ к 580 тысячам нарушающих законодательство материалов

Роскомнадзор в прошлом году заблокировал либо удалил 580 тыс. материалов, нарушавших российское законодательство. Об этом заявил начальник управления организационного развития и информационных технологий ведомства Александр Заверячев.

«В рамках защиты информационного пространства от информации, нарушающей российское законодательство, в 2022 году удалены или ограничен доступ к 580 тыс. материалов, из которых признаны запрещёнными решениями судов более 120 тыс.», — приводит ТАСС его слова.

Заверячев подчеркнул, что около 125 тыс. материалов содержали ложные сообщения о ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России впервые за неудаление запрещённой информации был составлен протокол на американскую компанию Apple, ей грозит штраф до 4 млн рублей.