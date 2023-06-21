Губернатор Лимаренко: число туристов на Сахалине растёт на 20% каждый год

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что ежегодно число туристов в регионе растёт на 20%.

В беседе с ОТР он отметил, что в области развит горнолыжный туризм — в настоящее время построено 35 км трасс, в будущем их станет 90. Проводятся переговоры о строительстве новых канатных дорог.

«Проекты уже есть, ведётся соответствующая работа. Строят новые отели. У нас сейчас одновременно строится несколько отелей дополнительно к тому, что сейчас есть», — сказал Лимаренко.

По его словам, ещё одно популярное направление — Курильские острова. Вылететь туда можно из Южно-Сахалинска.

«Мы рассчитываем на то, чтобы туристы могли свободно туда добраться, и там тоже строятся новые гостиницы», — отметил губернатор.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.