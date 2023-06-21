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Индустриальные парки Подмосковья создали порядка 66 тысяч новых рабочих мест

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Индустриальные парки Московской области за время работы создали около 66 тыс. новых рабочих мест.
Индустриальные парки Подмосковья создали порядка 66 тысяч новых рабочих мест

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

В индустриальных парках Московской области сейчас работает 1283 компании. Число новых компаний-участников продолжает расти, только с начала года оно включило в себя ещё 40 предприятий.

Отмечается, что в 2023 году в Подмосковье создадут четыре новых индустриальных парка. Предполагается, что объём инвестиций превысит 25 млрд рублей, появится ещё почти 12 тыс. вакансий.

Ранее НСН сообщала, что служба занятости Москвы организует 23 июня федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве. 

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