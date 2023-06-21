Сенатор Хохлова прокомментировала установление статуса многодетной семьи на федеральном уровне

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова заявила, что установление статуса многодетной семьи на федеральном уровне — это первый шаг, после которого можно будет работать над мерами поддержки.

«В нашем комитете есть разные идеи, как поддержать такие семьи. Например, звучат предложения ввести льготу по оплате коммунальных услуг и установить особенности обслуживания в поликлиниках», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, во Владимирской области есть закон, позволяющий многодетной матери прийти в поликлинику, записаться без очереди и провести обследование сразу нескольких детей, и такую норму можно было бы распространить на другие регионы.

«Другой вариант — установить в поликлиниках специальный день для многодетных. Неплохо бы вспомнить и о практике семейных врачей, которые могли бы вести детей в таких семьях от рождения и до 18 лет», — отметила Хохлова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направили более 14 млрд рублей на оказание социальных услуг в 2023 году.