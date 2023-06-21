Шойгу: коллективный Запад развернул настоящую войну против России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад развернул настоящую войну против России.

Об этом он сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов. На мероприятии также присутствовал президент России Владимир Путин.

По словам Шойгу, Запад в очередной раз пытается всеми силами сломить Россию.

Он отметил, что в отношении России вводятся бесконечные санкции, а также провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных ей странах.

Также министр обороны напомнил, что Запад оказывает огромную военную поддержку киевскому режиму.

При этом он подчеркнул, что вооружённые силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета России.