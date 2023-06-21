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Депутат Нилов поддержал предложение ускорить оформление ипотеки для военных

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал предложение ускорить оформление ипотеки для военных.
Депутат Нилов поддержал предложение ускорить оформление ипотеки для военных
  • Gettyimages.ru
  • © David Gyung

В настоящее время прапорщики и мичманы могут участвовать в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих через три года с начала службы. Солдаты, старшины и сержанты получают такое право при подписании повторного контракта. Минобороны предложило дать им возможность взять военную ипотеку сразу после заключения первого контракта.

«Считаю, что это будет стимулировать людей к тому, чтобы идти на военную службу. Возможность сразу, а не через три года взять ипотеку сделает службу более привлекательной», — сказал Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2023 году объём выдачи ипотеки в России впервые может превысить 6 трлн рублей.

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