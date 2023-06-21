Врач Чернышова предупредила о трёх опасностях, которые могут произойти во время отдыха

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила главные неприятности, которые могут случиться во время отдыха.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Во-первых, можно получить солнечный ожог.

«Иногда они могут быть достаточного серьёзными и требуют долгого лечения. Поэтому выходить на пляж желательно до 11 утра либо ближе к вечеру, когда солнечные лучи не такие интенсивные. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом», — отметила врач.

Во-вторых, люди часто простужаются, даже в самых жарких странах можно переохладиться из-за кондиционера, сквозняка или напитков со льдом.

Также часто происходит отравление.

«Можно случайно съесть испортившуюся пищу либо же приготовленную с нарушением санитарных норм. В основном это касается так называемой уличной еды», — сказала Чернышова.

Кроме того, врач порекомендовала постепенно знакомиться с местной экзотической кухней, чтобы избежать развития гастрита или панкреатита.

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