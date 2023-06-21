Чендлер прокомментировал отсутствие Макгрегора в пуле USADA

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал отсутствие Конора Макгрегора в пуле USADA.

«Вы все видели новость о том, что Конор не вернулся в пул тестирования. Как это ни смешно, но сегодня представители USADA подлили масла в огонь и появились у моей двери. Где ты прячешься, парень?» — написал Чендлер в twitter.

Макгрегор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году ирландец не сможет принять участие в поединках, если не получит послабления от организации.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Чендлер высказался о реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.