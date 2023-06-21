Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тверской области купят 178 квартир для детей-сирот в 2023 году

Короткая ссылка
Губернатор Игорь Руденя провёл заседание правительства Тверской области, на котором была рассмотрена проблема жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Тверской области купят 178 квартир для детей-сирот в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В этом году было запланировано приобрести 116 квартир за счёт средств областного и федерального бюджета, но на заседании приняли решение о покупке ещё 54 квартир.

Также восемь квартир будут куплены за счёт экономии при проведении конкурсных процедур.

Всего в этом году будет предусмотрено 178 квартир в 30 муниципальных образованиях региона.

Ранее, по сообщению телеканала «360», в Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить