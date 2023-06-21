В Тверской области купят 178 квартир для детей-сирот в 2023 году
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
В этом году было запланировано приобрести 116 квартир за счёт средств областного и федерального бюджета, но на заседании приняли решение о покупке ещё 54 квартир.
Также восемь квартир будут куплены за счёт экономии при проведении конкурсных процедур.
Всего в этом году будет предусмотрено 178 квартир в 30 муниципальных образованиях региона.
Ранее, по сообщению телеканала «360», в Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года.