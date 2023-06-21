В Тверской области купят 178 квартир для детей-сирот в 2023 году

Губернатор Игорь Руденя провёл заседание правительства Тверской области, на котором была рассмотрена проблема жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В этом году было запланировано приобрести 116 квартир за счёт средств областного и федерального бюджета, но на заседании приняли решение о покупке ещё 54 квартир.

Также восемь квартир будут куплены за счёт экономии при проведении конкурсных процедур.

Всего в этом году будет предусмотрено 178 квартир в 30 муниципальных образованиях региона.

Ранее, по сообщению телеканала «360», в Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года.