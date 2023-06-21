Путин поручил обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки
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Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки», — говорится в поручении.
Ранее кабмин разрешил оборот лекарственных препаратов без маркировки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года.
Также стало известно, что российское правительство продлит до конца 2024 года упрощённые процедуры по регистрации и ввозу лекарств на территорию России.