Путин поручил обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки», — говорится в поручении.

Ранее кабмин разрешил оборот лекарственных препаратов без маркировки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года.

Также стало известно, что российское правительство продлит до конца 2024 года упрощённые процедуры по регистрации и ввозу лекарств на территорию России.