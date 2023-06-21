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Путин поручил обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки.
Путин поручил обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки», — говорится в поручении.

Ранее кабмин разрешил оборот лекарственных препаратов без маркировки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года. 

Также стало известно, что российское правительство продлит до конца 2024 года упрощённые процедуры по регистрации и ввозу лекарств на территорию России.

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