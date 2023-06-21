Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Удмуртии 33 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Короткая ссылка
В Удмуртии 33 выпускника получили максимальные 100 баллов в рамках Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

Первые результаты ЕГЭ стали известны 8 июня. На проверку экспертам были представлены работы по литературе, географии и химии. 19 учеников получили максимальное количество баллов по этим предметам.

Экзамен по русскому языку и профильной математике на 100 баллов сдали только семь и двое учеников соответственно.

20 июня стали доступны результаты ЕГЭ по физике — один выпускник получил 100 баллов.

Ранее, по сообщению URA.RU, в Челябинске 27 выпускников сдали Единый государственный экзамен по русскому языку и математике на 100 баллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить