В Удмуртии 33 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

В Удмуртии 33 выпускника получили максимальные 100 баллов в рамках Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

Первые результаты ЕГЭ стали известны 8 июня. На проверку экспертам были представлены работы по литературе, географии и химии. 19 учеников получили максимальное количество баллов по этим предметам.

Экзамен по русскому языку и профильной математике на 100 баллов сдали только семь и двое учеников соответственно.

20 июня стали доступны результаты ЕГЭ по физике — один выпускник получил 100 баллов.

Ранее, по сообщению URA.RU, в Челябинске 27 выпускников сдали Единый государственный экзамен по русскому языку и математике на 100 баллов.