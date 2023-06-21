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Российский флот пополнят 44 боевых корабля в 2023 году

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В 2023 году ВМФ России примет в свой состав 44 боевых корабля и судов обеспечения, заявил главком российского флота адмирал Николай Евменов.
Российский флот пополнят 44 боевых корабля в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения», — цитирует его РИА Новости.

Также стало известно, что новые стратегические атомные подводные лодки придут на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 года.

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