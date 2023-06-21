Эндокринолог Лернер назвала сонливость и постоянное чувство голода признаками диабета
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«Если говорить о сахарном диабете, то это сухость во рту, очень хочется пить. То невозможно было заставить себя два литра в день выпить, то шести литров мало», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, при диабете может быстро и резко теряться вес.
Ещё одним признаком заболевания эксперт назвала постоянное чувство голода, а также сонливость.
«При комбинации этих жалоб нужно обратиться к эндокринологу, сдать глюкозу, может быть, глюкозотолерантный тест провести, может быть, гликированный гемоглобин, но это уже определит врач», — добавила Лернер.
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