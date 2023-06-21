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В московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников

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В столичном сервисе «Портфолио учащегося» появились персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления, предназначенные для 11-классников. Они основаны на баллах, которые выпускники получили на ЕГЭ, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников
  • Gettyimages.ru
  • © Miljan Živković

Об этом сообщает НСН.

В подборку вошли детальные данные о вузах, а также описание специальностей, которые подходят по результатам и запросам учащегося.

Выпускники увидят наличие бюджетного и платного отделений по всем специальностям.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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