В московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников
- Gettyimages.ru
- © Miljan Živković
Об этом сообщает НСН.
В подборку вошли детальные данные о вузах, а также описание специальностей, которые подходят по результатам и запросам учащегося.
Выпускники увидят наличие бюджетного и платного отделений по всем специальностям.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.