В московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников

В столичном сервисе «Портфолио учащегося» появились персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления, предназначенные для 11-классников. Они основаны на баллах, которые выпускники получили на ЕГЭ, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

В подборку вошли детальные данные о вузах, а также описание специальностей, которые подходят по результатам и запросам учащегося.

Выпускники увидят наличие бюджетного и платного отделений по всем специальностям.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.