Омская область примет участие в акции «Минута молчания»
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Об этом сообщает gorod55.ru.
В регионе состоятся и другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В частности, запланированы международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».
Специальная программа подготовлена и в Ленинградской области, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Например, 22 июня на площади у фонтана в Волосово пройдёт «Школьный вальс». Также область присоединится к «Минуте молчания» и «Свече памяти».
Ранее сообщалось, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет разведён в ночь на 22 июня под музыку, подготовленную ко Дню памяти и скорби.