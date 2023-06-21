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Омская область примет участие в акции «Минута молчания»

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Омская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая состоится в четверг, 22 июня.
Омская область примет участие в акции «Минута молчания»
  • Gettyimages.ru
  • © aluxum

Об этом сообщает gorod55.ru.

В регионе состоятся и другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В частности, запланированы международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

Специальная программа подготовлена и в Ленинградской области, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Например, 22 июня на площади у фонтана в Волосово пройдёт «Школьный вальс». Также область присоединится к «Минуте молчания» и «Свече памяти».

Ранее сообщалось, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет разведён в ночь на 22 июня под музыку, подготовленную ко Дню памяти и скорби.

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