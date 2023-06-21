Омская область примет участие в акции «Минута молчания»

Омская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая состоится в четверг, 22 июня.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В регионе состоятся и другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В частности, запланированы международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

Специальная программа подготовлена и в Ленинградской области, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Например, 22 июня на площади у фонтана в Волосово пройдёт «Школьный вальс». Также область присоединится к «Минуте молчания» и «Свече памяти».

Ранее сообщалось, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет разведён в ночь на 22 июня под музыку, подготовленную ко Дню памяти и скорби.