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Названы самые частые причины конфликтов между коллегами на работе в России

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Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» поделился данными исследования о конфликтах на рабочем месте.
Названы самые частые причины конфликтов между коллегами на работе в России
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщают «Известия».

По данным исследования, рабочие задачи, сплетни и личная неприязнь — самые популярные причины ссор.

Летом около четверти опрошенных ругаются из-за кондиционера. Однако большая часть сотрудников решают проблему включением и выключением системы охлаждения на определённый период или обращаются к мнению коллег.

Половина работников не ссорятся с коллегами, споры на работе каждую неделю происходят лишь у 5% людей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сообщала, что каждый второй житель России заменяет спорт выполнением дел по хозяйству.

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