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СФ одобрил закон о гарантиях освобождения от ответственности лиц, привлекаемых к СВО

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Совет Федерации России одобрил закон о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с российскими вооружёнными силами в период мобилизации, а также военного положения.
СФ одобрил закон о гарантиях освобождения от ответственности лиц, привлекаемых к СВО
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом информирует РИА Новости.

Закон предусматривает, что совершившие преступления небольшой и средней тяжести лица, заключившие контракт с ВС России и призванные в рамках мобилизации, будут освобождены от уголовной ответственности со дня увольнения со службы либо получения государственной награды.

Следить за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет командование воинских частей.

13 июня сообщалось, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

До этого стало известно, что в ВС России на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек

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