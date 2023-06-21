Специалист Ветерков дал советы по поиску летней подработки студентам
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Об этом сообщают «Известия».
Ветерков отметил, что поиск хорошей работы требует времени. Чтобы облегчить этот процесс, нужно определиться с целью — заработать или получить опыт.
Для первого случая можно работать курьером или промоутером, выполнять разовые задачи от крупных компаний. Если необходим опыт, то нужно составить резюме, откликаться на стажировки и не бояться писать работодателям.
Кроме того, он порекомендовал обратиться в центры занятости.
«В таких центрах вакансию можно найти очень быстро, но выбор сильно ограничен. Также можно записаться на обучение: вы узнаете на нём много нового и после завершения устроитесь на интересную работу. Однако иногда обучение занимает больше, чем три летних месяца», — заключил эксперт.
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