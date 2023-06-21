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Специалист Ветерков дал советы по поиску летней подработки студентам

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Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков дал рекомендации студентам по подработке летом.
Специалист Ветерков дал советы по поиску летней подработки студентам
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщают «Известия».

Ветерков отметил, что поиск хорошей работы требует времени. Чтобы облегчить этот процесс, нужно определиться с целью — заработать или получить опыт.

Для первого случая можно работать курьером или промоутером, выполнять разовые задачи от крупных компаний. Если необходим опыт, то нужно составить резюме, откликаться на стажировки и не бояться писать работодателям.

Кроме того, он порекомендовал обратиться в центры занятости.

«В таких центрах вакансию можно найти очень быстро, но выбор сильно ограничен. Также можно записаться на обучение: вы узнаете на нём много нового и после завершения устроитесь на интересную работу. Однако иногда обучение занимает больше, чем три летних месяца», — заключил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что экс-министр труда объяснил рекордно низкий уровень безработицы в России.

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