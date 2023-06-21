Специалист Ветерков дал советы по поиску летней подработки студентам

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков дал рекомендации студентам по подработке летом.

Об этом сообщают «Известия».

Ветерков отметил, что поиск хорошей работы требует времени. Чтобы облегчить этот процесс, нужно определиться с целью — заработать или получить опыт.

Для первого случая можно работать курьером или промоутером, выполнять разовые задачи от крупных компаний. Если необходим опыт, то нужно составить резюме, откликаться на стажировки и не бояться писать работодателям.

Кроме того, он порекомендовал обратиться в центры занятости.

«В таких центрах вакансию можно найти очень быстро, но выбор сильно ограничен. Также можно записаться на обучение: вы узнаете на нём много нового и после завершения устроитесь на интересную работу. Однако иногда обучение занимает больше, чем три летних месяца», — заключил эксперт.

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